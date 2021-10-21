Gıda fiyatlarına karsı çözüm sözleşmeli üretim

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın. Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Bir problem yok, yanına yabancı otlar karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konuldu" dedi. Pakdemirli gıda fiyatlarına karşı en önemli çözümün sözleşmeli üretim olduğunu söyledi.

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