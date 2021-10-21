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Haberler Ekonomi Kampanyadan 15 bin 313 kişi yararlandı

Kampanyadan 15 bin 313 kişi yararlandı

Kampanyadan 15 bin 313 kişi yararlandı

21.10.2021

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) konut ve iş yeri sahipleri için 21 Eylül- 19 Ekim tarihlerinde yapılan yılın ikinci indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi faydalandı. TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyası yoğun ilgi görürken, 12 bin 434 kişi tüm borcunu kapatarak tapularını almaya hak kazandı. Vatandaşların yüzde 94,42'si borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı
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