KVKK’dan 1 sirkete para cezası

KİŞİSEL Verileri Koruma Kurulu (KVKK), internet sitesi siber saldırıya uğrayan ve bazı müşterilere ait bilgileri ele geçirilen şirkete, üye girişinde "iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi"ni uygulamadığı, veri güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 75 bin lira idari para cezası verdi.
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