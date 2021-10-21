Oyun sektörüne 238 milyon dolarlık yatırım

Türkiye'de 2021 yılının üçüncü çeyreğinde girişimlere yapılan yatırım miktarı 109 milyon doları buldu. Oyun sektörü, yılın ilk dokuz ayında toplam 42 yatırımla en çok yatırım alan sektör oldu. Oyunlara yapılan toplam yatırım miktarı ise 238 milyon dolara ulaştı. StartupCentrum tarafından hazırlanan rapora göre, yılın ilk dokuz ayında toplam yatırım alan girişim sayısı 220'ye yükseldi. Büyümesine hız kesmeden devam eden oyun sektörü, açıklanan son çeyrekte 10 yatırım daha alarak yılın ilk dokuz ayında toplam 42 yatırımla buluştu. Rapora göre, 2021 yılının ilk dokuz ayında her hafta en az bir oyun girişimine yatırım yapıldı. IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, sektörün son çeyrekte 2,3 milyon dolar yatırım çektiğini söyledi.

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