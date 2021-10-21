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Sakarya Adapazarı'nda icradan satılık tarla

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 38900 metrekare daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Sakarya Adapazarı’nda icradan satılık tarla

21.10.2021, 09:46

Mahkeme Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 38900 metrekare daire için satış kararı verdi. Parselin düz bir topoğrafyaya sahip olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 02.12.2021 15:10 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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