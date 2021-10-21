ÜRETİM ve yatırım ortamını iyileştirerek yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretildiği, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir yapı oluşturulması amacıyla uygulamaya konulan Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi Programı için 2022 bütçesinden yaklaşık 21 milyar lira ödenek kullanılacak.
Sanayinin rekabet gücü için 21 milyar TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.