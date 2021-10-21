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Haberler Ekonomi Sanayinin rekabet gücü için 21 milyar TL

Sanayinin rekabet gücü için 21 milyar TL

Sanayinin rekabet gücü için 21 milyar TL

21.10.2021

ÜRETİM ve yatırım ortamını iyileştirerek yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretildiği, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir yapı oluşturulması amacıyla uygulamaya konulan Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi Programı için 2022 bütçesinden yaklaşık 21 milyar lira ödenek kullanılacak.
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