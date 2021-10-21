Sanayinin rekabet gücü için 21 milyar TL

ÜRETİM ve yatırım ortamını iyileştirerek yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretildiği, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir yapı oluşturulması amacıyla uygulamaya konulan Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi Programı için 2022 bütçesinden yaklaşık 21 milyar lira ödenek kullanılacak.