Sıfır aracında kusur çıkan tüketici haklı

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi, Antalya'da yeni aldığı otomobilin bir kapısının menteşelerinde "100 liralık" kusur çıkan tüketicinin "para iadesi veya otomobilin değiştirilmesine" yönelik taleplerini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay, tüketicinin ayıp oranında indirim talebinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Kararda, tüketicinin bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahip olduğu belirtildi

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