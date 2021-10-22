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Haberler Ekonomi Bayraktar SİHA'lar Kırgızistan semalarında da uçacak

Bayraktar SİHA'lar Kırgızistan semalarında da uçacak

Kırgızistan, Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın aldı. SİHA'ların yakın zamanda teslim edileceği açıklanırken, söz konusu SİHA’ları kullanacak kişilerin Türkiye’de eğitim gördüğünün altı çizildi.

Bayraktar SİHA’lar Kırgızistan semalarında da uçacak

22.10.2021, 08:21

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İdaresinin bulunduğu bina önündeki meydanda Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Birliği Hizmetlerine bütçeden ilk kez satın alındığı belirtilen askeri araçların teslimi için tören düzenlendi.

"SİHA'LAR DÜNYADA SAYILI ÜLKEDE BULUNUYOR"

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye "Bayraktar TB2" SİHA siparişi verdiklerini ve bunların yakın zamanda kendilerine teslim edileceğini söyledi.

SİHA'ların dünyada sayılı ülkede bulunduğuna işaret eden Taşiyev, "Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. SİHA'ları kullanacak kişiler Türkiye'de eğitim gördü. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek." dedi.

Taşiyev, Rusya'dan da "Orlan-10" SİHA satın aldıklarını ve keskin nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getirdi.

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