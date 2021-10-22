El ele veren abla kardeş Aydın’da bir ilki başardı

Aydınlı Hatice Muti ile kız kardeşi Tuğba Enginyurt, KOSGEB desteğiyle Aydın'ın ilk ekolojik, doğa dostu ve organik temizleyiciler üretim tesisini kurdu. Cilt rahatsızlıklarının kendilerine girişimcilikte ilham kaynağı olduğunu belirten abla kardeş ürünlerini 6 ülkeye ihraç edecek.

HAMMADDENIN YÜZDE 70'I BIZIM

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve ikişer çocuk annesi Hatice Muti ile kız kardeşi Tuğba Enginyurt, geçirdikleri cilt rahatsızlığı sonrası organik temizleyiciler üzerinde araştırma yaptı. Bu sektörde yeterli firma olmadığını gören kardeşler girişimcilik hayallerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle gerçeğe dönüştürdü. Efeler ilçesinde organik temizleyici üreten dev tesisi kuran abla kardeş, "Nature Wash" markasını tüm Türkiye'de kadınlar ile buluşturdu. İki kardeşin kurduğu tesis törenle hizmete açıldı.

Ürettikleri temizleyicinin tamamen organik olduğunu dile getiren firma ortağı Tuğba Enginyurt, "Ben 'otami' adı verilen cilt rahatsızlığı ile mücadele ediyorum. Bu rahatsızlığıma yapay ürünlerin sebep olduğunu görünce doğal temizleyici üretmeye karar verdim. Ablam ile birlikte devlet desteği alarak Aydın'da da yaşamanın avantajından faydalanarak zeytinyağı ve arap sabunu ile ekolojik, doğa dostu organik temizleyici imalatına başladık. Bulaşık deterjanı, bulaşık makinesi jel deterjanı, yüzey temizleyici, konsantre çamaşır deterjanını tesisimizde üretiyoruz. Ürünlerimizdeki hammaddenin yüzde 70'i bizim ürünümüz" diye konuştu.

ÜLKELERLE GÖRÜŞÜYORUZ

Günlük kapasitelerinin 3 ton civarında olduğunu dile getiren Enginyurt şunları söyledi: "Butik bir tesis olarak yola çıktık ama şu an ihracata yöneldik. 6 ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor. Laboratuvar sonuçlarımız geldikten sonra 6 ülkeye ürünlerimizi satacağız. KOSGEB'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza eğer bir iş fikirleri varsa hiç çekinmeden KOSGEB'e başvurmalarını tavsiye ediyorum. Ben tüm kadınlarımızı bu konuda cesaretlendirmek istiyorum." KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger açılışta girişimlerinden dolayı abla kardeşi tebrik ederken 'Nature Wash'ı örnek göstererek markalaşmanın önemine dikkat çekti.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÜRETTİK

ÜRÜNLERININ doğal, saf, yüzde yüz bitkisel, doğaya ve insanlığa zarar vermeyen maddelerden oluştuğunu belirten Hatice Muti, "Ev hanımları olarak bizim en çok ilgilendiğimiz şey temizlik ürünleri; sabun, şampuan, bulaşık deterjanı bizim için çok önemli. Bende ve 2 çocuğumda da alerjik reaksiyonlar fazla olduğu için 'doğaya ve insanlık için ne yapabiliriz?' dedik, Kız kardeşim bu süreçte bana çok büyük destek oldu" dedi.