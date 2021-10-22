Gözlüğün kaymasını engelleyen bant üretti

ESKIŞEHIR Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi mezunu Mertcan Engindeniz, 3 yıllık çalışma sonunda gözlüğün yüzden kaymasını ve düşmesini engelleyen bitkisel içerikli bant üretti. Yedi yıldır gözlük kullanan Engindeniz, üniversitede ders çalışırken gözlüğünün yüzünden kaymasının konsantrasyonunu bozduğunu fark etti.

Bunun üzerine Engindeniz, ESTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halil Berber'in de desteğiyle gözlüğün kayıp düşmesini engelleyen bitkisel içerikli bant imal etti. Gözlüğün sapsız şekilde burunda kalmasını sağlayan bant, dermatolojik testlerden de geçti. Bu süreçte KOSGEB'den 40 bin lira 3 yıl geri ödemesiz sermaye desteği alan Engindeniz, şirketini kurarak "gözlüğü yerinde tutar" sloganıyla bant satışına başladı. 3 Mart'ta patent başvurusu yaptığı ürünü geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Engindeniz, internet üzerinden başladıkları satışlardan memnun olduğunu söyledi.