Özdilek İzmir’den 20. yılında özel indirimler

ÖZDİLEK Holding yatırımı Özdilek İzmir, 20. yılını etkinlikler, kampanyalar ve indirimlerle kutluyor. Açılış yıl dönümüne özel mağazada tüm indirimlere ek 20 Ekim - 9 Kasım tarihleri arasında tek seferde yapılacak 300 TL ve üzeri giyim, ayakkabı ve ev tekstili alışverişlerine, 50 TL değerinde indirim kuponu hediye edilecek. Kazanılan kuponlar, 21 Kasım tarihine kadar kullanılacak. Hipermarkette ise temizlikten gıda ürünlerine, kozmetikten züccaciyeye kadar onlarca ürün, avantajlı fiyat ve kampanyalarla satılacak. 23 Ekim'de Bahçıvanlar; 24 Ekim'de ise Doktor atölyeleri ile çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecek. Atölyelere ise 6 - 12 yaş arası çocuklar katılacak.

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