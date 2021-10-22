Turkish Cargo, 25 yıldır kanser ilaçlarını taşıyor

DÜNYANIN en güçlü kargo uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo, bu gücüyle Türkiye'nin ilaç ihracatına da katkı sağlıyor. Bayrak taşıyıcı hava kargo markası, 25 yılı aşkın süredir, 5 kıtada 50'den fazla ülkeye Türkiye'nin ilaç ve ilaç ürünleri kapsamındaki taşımalarını gerçekleştiriyor. THY Cargo Almanya, Kolombiya, Hindistan, Cezayir ve Tayvan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına kanser ve tümör tedavisinde kullanılan radyoaktif kanser tanı ilaçlarını taşıyor. Sağlık taşımacılığında yüzde 8 pazar payına sahip olan milli marka, Eczacıbaşı-Monrol şirketi tarafından gece saatlerinde üretilen ve yarı ömrü olan radyoaktif ilaçları, hızlı ve güvenli bir şekilde taşıyarak kanser hastalarına umut oluyor. Eczacıbaşı- Monrol Nükleer Ürünler Genel Müdürü Aydın Küçük; hızı, operasyon kalitesi, geniş ulaşım ağı ile Turkish Cargo'nun en büyük destekçileri olduğunu söyledi.

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