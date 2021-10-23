12.5 milyon çalışan prim teşviki alacak

HÜKÜMET, yeni yılda da istihdamın artırılmasına yönelik politikaların etkinliğini arttırırken, işsizliği azaltıcı yeni tedbirleri de devreye alacak. Bu yılın sonuna kadar işveren prim teşvikinden yararlanan sayısı 10 milyona ulaşırken, gelecek yıl ise bu sayı 12.5 milyon olacak. İşbaşı eğitim programından yararlanan kişi sayısı bu yıl 350 bine çıkarken, gelecek yıl da 364 bine yükselecek. Mesleki eğitim programından yararlanan sayısı 100 bine yaklaşacak. Gelecek yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa verilen bayram ikramiyesi alan emekli sayısı 13 milyon 52 bine çıkacak. Bireysel emeklilik sistemine katılım bütün gelir gruplarına yaygınlaştırılacak ve sistemde kalış süresini uzatmak için yeni teşvikler sağlanacak.

■ HAZAL ATEŞ