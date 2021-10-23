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Haberler Ekonomi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

23.10.2021, 09:45

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'a göre istihdam edilmek üzere 2 (iki) Eczacı alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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