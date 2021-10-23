Bill Gates Efes Antik Kenti’ni gezdi

TEKNOLOJİ devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dün Aydın ve İzmir'i ziyaret etti. Lana isimli kiralık süper yat ile önce Kuşadası'na gelen Gates, Selçuk'taki Meryemana Evi'ni ziyaret etti. Cayman Adaları bayraklı haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan yatta bir süre dinlenen Gates, daha sonra Selçuk ilçesine geçti. 146 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Gates, Meryemana Evi ziyareti ile ilk kez 2005 yılında hacı olmuştu.

ÖNCEDEN REZERVASYON YAPTIRDI

BİLL Gates ve beraberindekiler, dün akşam saatlerinde de Efes Antik Kenti'ni gezdi. Efes'i gezmek için daha önce rezervasyon yaptıran Gates'in ziyareti sırasında antik kentteki ışıklar açıldı. Saat 18.50 civarında Efes Antik Kenti'ne giriş yapan Gates ve yanındakiler, yaklaşık 2 saat sonra antik kentin alt kapısından çıktı.

■ KAZIM YÖRÜKCE / FERDİ YAVUZ