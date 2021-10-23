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Haberler Ekonomi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

23.10.2021, 09:41

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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