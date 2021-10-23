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Haberler Ekonomi ‘Çiftçimizin emeğini yerde bırakmadık’

‘Çiftçimizin emeğini yerde bırakmadık’

‘Çiftçimizin emeğini yerde bırakmadık’

23.10.2021

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 3 yıldır çiftçimizin emeğini yerde bırakmadık, alın terini boşa akıtmadık. Doğru fiyat politikaları ve doğru piyasaların oluşmasını sağlayarak çiftçimizin doğru fiyatlara ulaşması gayretinde olduk." dedi. Çorum'daki bir otelde tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Pakdemirli, "Sürdürülebilir üretme konusunda gayretimizi sürdürüyoruz. Dekar başı verimlilikleri artırmamız gerekiyor. Son 20 yılda dekar başına verimlilikte, mesela hububatta yüzde 40, mısırda yüzde 122 artışımız var" dedi. Salgın ve küresel belirsizlikler sebebiyle ciddi fiyat artışları yaşandığını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız destek oldu ve küresel ekonomik dalgalanmanın olduğu salgın döneminde çiftçimizi üzmeden, moralini bozmadan, üretim seyri içinde kalması gayreti içinde olduk."

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