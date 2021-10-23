Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:Doğalgaz depolarımızın 4’te 3’ünü doldurduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyadaki gaz tedarik sıkıntısından etkilenmemek için adımlarını attıklarını belirterek, yeraltı doğalgaz depolarının 4'te 3'ünü doldurduklarını, gelecek haftalarda tamamını doldurmuş olacaklarını söyledi. Enerji Bakanı Dönmez, Denizli'de otelde gerçekleştirilen Enerji Kentleri Birliği 2021 Yılı Olağan Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, daha önce sadece jeotermal enerjiye odaklanan Enerji Kentleri Birliği'nin isim değişikliğiyle faaliyet alanına güneş, rüzgar, biyokütle gibi kaynakları da aldığını dile getirerek, yenilenebilir enerjiyi daha bütüncül bir şekilde ele alan bu adım için belediye başkanı ve birlik yöneticilerini tebrik etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla enerji üzerine spekülasyonların ortaya atılmaya başlandığını kaydeden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyadaki gaz tedarik sıkıntısının bizleri etkilememesi için adımlarımızı attık, atmaya devam ediyoruz. Azerbaycan ile gaz temini için el sıkıştık. Yeraltı doğalgaz depolarımızın 4'te 3'ü dolu. Teknik altyapı noktasında güçlü bir durumdayız. Uluslararası boru hatları, yeraltı doğal gaz, LNG ve FSRU tesisleri gibi sistemi ciddi oranda rahatlatan, besleyen kaynaklara sahibiz. İnşallah herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan bu dönemi de atlatacağız, buna inanıyorum."