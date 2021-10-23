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Haberler Ekonomi Gdz Elektrik yeniden muhtarlarla buluşuyor

Gdz Elektrik yeniden muhtarlarla buluşuyor

Gdz Elektrik yeniden muhtarlarla buluşuyor

23.10.2021

İZMİR ve Manisa illerinin elektrik dağıtım şirketi Gdz Elektrik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdiği "Muhtarlarımızı Dinliyoruz" toplantılarını yeniden başlattı. Buluşmalarda, mahalle sakinlerinin talepleri muhtarlar tarafından dile getirilirken, çözüm önerileri konusunda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuluyor. "Muhtarlarımızı Dinliyoruz" toplantıları her hafta İzmir ve Manisa'nın farklı bir ilçesinde gerçekleştiriliyor. Gdz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, toplantıların amacının, mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olan muhtarlarla bir araya gelerek taleplerine çözümler üretmek olduğunu söyledi.

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