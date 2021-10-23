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Haberler Ekonomi Harran Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak

Harran Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak

Harran Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Harran Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak

23.10.2021, 09:43

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Harran Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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