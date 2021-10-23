Kuryeler hız puanının kaldırılmasını istiyor

Motosikletli kuryeler, Kovid-19 pandemisiyle hızla büyüyen iş kollarından biri olan mesleklerinin en önemli sorunlarını "meslek standardı" ve "eğitim" olarak sıralarken yemek ve alışveriş uygulamalarındaki hız puanlamasının kazalara neden olduğu gerekçesiyle kalkmasını istiyor. İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkan Yardımcısı Tolga Bektaş, "Uygulamalarda, ürün getirildiği zamana göre puan veriliyor. İnsanlar 10 dakika yemeği geç kaldığında puanı düşürdüğü zaman kuryenin iş yerinde çalışması zorlaşıyor. Kuryeler, hızdan puan alabilmek için tehlikeli hareketler yapabiliyor, hızlı bir şekilde gidiyor" " diye konuştu.