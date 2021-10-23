Narenciye ihracatı 9 ayda 427 milyon dolara ulaştı

TÜRKİYE'NİN yılın ilk 9 ayındaki narenciye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 427 milyon 29 bin dolara yükseldi. Ocak- Eylül döneminde en fazla narenciye dış satımı yapılan ülkeler Rusya, Irak, Ukrayna, Romanya ve Sırbistan olurken, en çok limon ve mandalina satıldı. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Önümüzdeki dönemde daha iyi bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz. Mevcut geleneksel pazarlarımızın yanı sıra yeni pazarlara ulaşmak için de çalışmalar yapıyoruz" dedi.