  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Narenciye ihracatı 9 ayda 427 milyon dolara ulaştı

Narenciye ihracatı 9 ayda 427 milyon dolara ulaştı

Narenciye ihracatı 9 ayda 427 milyon dolara ulaştı

23.10.2021

TÜRKİYE'NİN yılın ilk 9 ayındaki narenciye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 427 milyon 29 bin dolara yükseldi. Ocak- Eylül döneminde en fazla narenciye dış satımı yapılan ülkeler Rusya, Irak, Ukrayna, Romanya ve Sırbistan olurken, en çok limon ve mandalina satıldı. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Önümüzdeki dönemde daha iyi bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz. Mevcut geleneksel pazarlarımızın yanı sıra yeni pazarlara ulaşmak için de çalışmalar yapıyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Narenciye ihracatı 9 ayda 427 milyon dolara ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.