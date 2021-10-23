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Haberler Ekonomi Turizmciler Antalya’da buluşuyor

Turizmciler Antalya’da buluşuyor

Turizmciler Antalya’da buluşuyor

23.10.2021

Antalya'da 18-22 Kasım'da bir araya gelecek 40 ülkeden sektör temsilcileri, düğün, toplantı, seminer, kongre ve turizmin yanı sıra salgın sonrası tüketici alışkanlarını konuşacak. Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, "Düğün paketinin ekonomide bıraktığı değer, Avrupalı turistin bıraktığı değerin 5-6 katını geçiyor" dedi.

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