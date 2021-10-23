Antalya'da 18-22 Kasım'da bir araya gelecek 40 ülkeden sektör temsilcileri, düğün, toplantı, seminer, kongre ve turizmin yanı sıra salgın sonrası tüketici alışkanlarını konuşacak. Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, "Düğün paketinin ekonomide bıraktığı değer, Avrupalı turistin bıraktığı değerin 5-6 katını geçiyor" dedi.
Turizmciler Antalya’da buluşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.