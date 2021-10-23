VakıfBank’tan sürdürülebilirlik atağı

Sürdürülebilirlik atağına geçen VakıfBank, bu kapsamdaki çalışmalarını tek çatı altında toplayarak, 81 ildeki şubelerine "Sürdürülebilir Bankacılık" logosunu ulaştırdı. VakıfBank, logosuyla bu konudaki taahhüdünü daha da görünür kıldı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bilançomuzun pasifinde olduğu gibi aktifinde de sürdürülebilir temalı kredileri her yıl artırmayı amaçlıyoruz. Kredi tahsis süreçlerinde ise çevresel ve sosyal risklerin ölçülmesi için kurduğumuz özel birimimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.