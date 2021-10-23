Yatırımcılar altından vazgeçmiyor

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı, ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesinden ve yatırımcıların yüksek enflasyonun öngörülenden uzun süre devam edeceği endişelerinden destek alıyor. Buna tedarik zinciri sorunlarına ilişkin endişeler de eklenince, güvenli liman metalinin cazibesini artırmasıyla spot altın 1.800 doların hemen altında fiyatlanmaya devam ediyor. Analistler altının hala çok çekici bir yatırım aracı olduğunu belirtirken, 3-6 aylık dönemde altın fiyatlarında belirgin bir yükselme yaşanacağı tahmin ediliyor. RJO Vadeli İşlemleri kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn, önümüzdeki birkaç ay boyunca altına girişlerin devam etmesini beklediklerini söyledi. Analistler, altının bulunduğu seviyelerde yatırımcılara alım fırsatı sunduğunu belirtirken, yüksek enflasyonun baharda da devam etmesi halinde Fed'in faiz artırımını öne çekebileceği ifadeleri altında yukarı hareketi sınırlandırıyor. Geçtiğimiz haftalarda 485 liraya kadar geri çekilen gram altın, kademeli yükselişini sürdürerek dün 550 lirayı geçerek 556 lirayı gördü.