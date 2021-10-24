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Haberler Ekonomi Eylül’de 852 yatırım teşvik belgesi verildi

Eylül’de 852 yatırım teşvik belgesi verildi

Eylül’de 852 yatırım teşvik belgesi verildi

24.10.2021

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, Eylül'de 852 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 878 milyon 108 bin 436 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 146 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
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