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Haberler Ekonomi Gümrüklerde 3 bin 18 kaçakçılık engellendi

Gümrüklerde 3 bin 18 kaçakçılık engellendi

Gümrüklerde 3 bin 18 kaçakçılık engellendi

24.10.2021

TİCARET Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, bu yılın 9 ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 5,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucuya el koydu. Ocak-Eylül döneminde yapılan operasyonlarda 3 bin 18 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.
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