Gümrüklerde 3 bin 18 kaçakçılık engellendi

TİCARET Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, bu yılın 9 ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 5,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucuya el koydu. Ocak-Eylül döneminde yapılan operasyonlarda 3 bin 18 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.

DİĞER