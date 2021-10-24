TİCARET Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, bu yılın 9 ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 5,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucuya el koydu. Ocak-Eylül döneminde yapılan operasyonlarda 3 bin 18 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.
Gümrüklerde 3 bin 18 kaçakçılık engellendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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