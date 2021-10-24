Iklim değişikliğinde öncü rol üstleneceğiz

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın "gençlere bırakacakları en önemli miras olarak gördüğü" 2053 vizyonlarının ilk hedefi olan yeşil kalkınma devrimi başlıyor. Türkiye'nin İklim Değişikliği Başmüzakerecisi ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, dünyamızı güvence altına almak adına tarihi adımlar attı. Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine giden yol haritasını belirleyebilmek amacıyla 2022 yılının başlarında tam kapsayıcı bir iklim şurası oluşturacağız" dedi.

■ BETÜL USTA