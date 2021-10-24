Körfez ülkeleri İstanbul Finans Merkezi’ne geliyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Körfez ülkelerinin İstanbul Finans Merkezi'nde yerini alacağını belirterek, "2022 yılının ortasında İstanbul Finans Merkezi'nin çok önemli bir kısmı faal hale gelecek." dedi. Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) gelişmeler ve İFM'nin Katılım Finans'a katkılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Finans Merkezi'nin konumlandırılmasını ve stratejisini oluştururken, İstanbul'un eşsiz özelliklerinden birisi olarak hem bölgesel hem de kültürel açıdan katılım finans alanında önemli bir kapsayıcılığı olacağını ifade eden Aşan, İstanbul'un Balkanlar, Kuzey Afrika, Körfez ve Türk Cumhuriyetlerinin ortasında merkezde bir konumda bulunduğunu belirtti.

BÖLGEMİZİN LİDER KENTİ

Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin çok büyük coğrafi avantajı bulunduğuna dikkati çeken Aşan, "Finansal kurumlar da dahil olmak üzere bütün şirketlerin bir merkezi var. Kapsayıcılığı konuşurken, aslında bütün bu bölgelere hitap edecek finansal kurumların İstanbul'u bir merkez ya da baz olarak değerlendirmelerini düşünüyorduk. Kurumların merkezleri için en uygun yer İstanbul ve bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz. İstanbul, kültürel ve dini olarak da İslam coğrafyasının önemli bir merkezidir." diye konuştu. Aşan, Katılım Finans alanında bölgenin lideri ve cazibe merkezi haline gelmek için vazgeçilmez unsurun hukuki altyapı olduğunu vurguladı.

CİDDİ BİR İLGİ GÖRDÜK

Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İFM'nin inşaat çalışmalarının bile bölgede buraya yönelik bir ilgi oluşturduğunu belirtti. Körfez bölgesinde gerçekleştirdikleri görüşmelerde katılım finansı alanında ciddi ilginin olduğunu ifade eden Aşan, hem katılım finans alanında Körfez ülkelerinden bir talep görüleceğini hem de söz konusu ülkelerin kurumlarının İstanbul Finans Merkezi'nde merkezleriyle, şubeleriyle ya da farklı ofisler ve departmanlarıyla gelerek yer alacaklarını söyledi. İstanbul'dan 4 saatlik uçuşla gidilecek yerlere bakıldığında Avrupa'yı, Rusya'yı, Türk Cumhuriyetlerini, Kuzey Afrika'yı ve Körfez ülkelerini içerdiğini hatırlatan Aşan, "Aslına bakılırsa tüm bu bölgeler için İstanbul ilgi odağı. Görüşmelerimizde olumlu dönüşler alıyoruz. Büyük uluslararası şirketlerin ve finansal kurumların farklı finans merkezlerinde olan bölge merkezlerinin İstanbul'a taşınmalarını öngörüyoruz. Bu kuruluşların bölge merkezleri var. Dubai bu önemli merkezlerden biri. Oradan İstanbul'a bir miktar kayma olacağı ihtimalini de görüyoruz." diye konuştu.

MERKEZ BANKASI DA YIL SONUNDA TASINACAK

PROF. Dr. Aşan, hukuki altyapının birkaç bacağı bulunduğunu, bunlardan birisinin de İstanbul Finans Merkezi'nin kendi kanunu olduğunu söyledi. Bu kanunun meclis gündeminde olduğunu ve kısa sürede çıkacağını belirten Aşan, "Kanunla birlikte İFM'nin nasıl yönetileceği, orada ne tür istisnaların, teşviklerin vs. hizmetlerin olacağı belli olacak. Bu tür finans merkezlerinde, gelecek olan kurumlar açısından sizin vereceğiniz teşviklerden çok daha önemlisi buranın nasıl yönetileceğidir. Çünkü bu tür finans merkezleri çok büyük yapılardır ve yönetiminde de herhangi bir belirsizlik olmaması gerekir." ifadelerini kullandı. Aşan, İFM'nin faaliyete geçiş takvimine ilişkin soruyu, şöyle yanıtladı: "2022 yılının ortasında İstanbul Finans Merkezi'nin çok önemli bir kısmı açılıp faal hale gelecek. Kurumlarımızın önemli bir kısmı taşınma işlemlerini yapar diye düşünüyoruz. İnşaat çalışmaları aslında bu yılın sonunda kabaca bitmiş olacak. Bir tek Merkez Bankası binası kalıyor. Oranın en iddialı binası olacak. Merkez Bankası'nı da 2022 yılının sonunda taşınacak hale getirmiş olacağız. İFM, gelecek yılın ortasında kapasitesinin önemli bir kısmıyla faaliyete geçecek. Kamu bankalarımız, düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız orada olacak."