Mangal kömürü üretmek için 10 gün nöbet tutuyorlar

MANİSA'NIN Kula ilçesinde geleneksel olarak meşe odunundan mangal kömürü üretimiyle geçinen mahalle halkı, zor ve uzun uğraş gerektiren işlerini el birliğiyle yapıyor. Kadın ve erkeklerin iş bölümü yaptığı üretim sürecinde ormandan kestikleri dalları toprağa gömerek kontrollü yakan köylüler, yaklaşık 10 gün süren nöbetlerini sohbet ve türkülerle renklendiriyor. Battalmustafa sakinlerinden Mehmet Uygun (60), mangal kömürü üretimini atalarından öğrendiklerini, zorluğun yanında ince detayları bulunan mesleklerini severek yaptıklarını söyledi.

■ NERMİN UÇTU