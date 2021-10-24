Profa kusursuzluk icin cözümler SUNUYOR

Alçak gerilim ve orta gerilim elektrik hizmetleri, alarm sistemleri, güvenlik, yangın alarm sistemleri, otomasyon ve 4.0 dijital alanlarında hizmet veren Profa, hızlı ve emin adımlarla büyüyerek birçok büyük çaptaki projeyi kısa sürede başarıyla teslim etti. Gelişmiş teknik altyapısı, alanlarında uzman mühendis kadrosu ve hızlı teknik servisi ile Profa, kurulduğu şehir olan İzmir'den sonra ulusal çapta da adından söz ettirmeyi başardı.

"UZMAN EKİPLE ÇALIYORUZ"

İster konutların güvenlik sistemi olsun, ister mega fabrikaların karmaşık sistemleri olsun, Profa her ölçekteki işleri en önemli işi olarak görerek kusursuz bir şekilde teslim etme parolasıyla hizmet veriyor. Şirketin kurucu ortaklarından ve bilgisayar mühendisi olan Ahmet Volkan Öncel "Büyük yatırımlar ile kurulan şirketlere uyguladığımız profesyonel çözümler ile sorunların ya da beklenmedik durumların önüne geçebiliyoruz. Hangi sistemi kurmak isterseniz isteyin, uzman bir ekip ile çalışarak uzun vadede yüksek verim almanızı öneriyoruz. Doğru projelendirilmemiş ya da uygulama aşamasında doğru adımlar ile kurulmamış sistemler eviniz ya da şirketiniz için büyük problemler yaratabilir." dedi.

SAĞLAM ADIMLARLA BÜYÜYOR

Profa, kurulduğu ilk günden beri vizyonu doğrultusunda teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, ekibinin periyodik olarak aldığı eğitimler ile kendini daima güncel tutuyor. Sağlam adımlarla büyüyerek sektöründe örnek alınan, öncü kuruluşlardan birisi olduğu bilinciyle titizlikle çalışıyor. Profa, son dönemde birçok kurumsal firmanın tercihi olmuştur. İzmir'de yakın dönemde hizmete giren, Balçova'da 90 bin metrekare kapalı alana kurulu 5 yıldızlı bir otel ve kongre merkezinin yanı sıra dünyaca ünlü mağazalara ev sahipliği yapacak olan İstinyePark İzmir'de birçok firmanın güvenlik, yangın alarmı, otomasyon sistemleri ve elektrik taahhüdünde kusursuz projelendirme ve uygulama ile kullanıma sunmuştur.

PROFA İLE BÜYÜK ATILIM

1985 İzmir doğumlu Aydın Sultanhisar'lı olan Ahmet Volkan Öncel, iki lisans mezunu, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme üzerine iki bölüm okudu. Spor yapmayı, futbol oynamayı ve farklı ülkelerde seyahat etmeyi seven Öncel, çalışma hayatına Meteksan Sistem firmasında başladı. Bir süre sonra, zayıf akım sistemleri üzerine çalışan bir firmada 13 yılın sonunda ortaklığa kadar yükseldi. Ortaklığını bitirip Profa Mühendislik firmasının kurulumunu gerçekleştiren Öncel, kurucu ortak olarak kendi markasının en iyi yerlere gelmesi için yol arkadaşlarıyla hep birlikte uyum içerisinde çalışmaktadır.