PTTAVM yöresel tatları 85 ülkeye ihraç ediyor

PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "turkishsouq.com" platformuyla Türkiye'nin ürünlerini 85 ülkeye sattıklarını ifade etti. Antalya'da 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na katılan Çevikoğlu, e-ticaret platformu PTTAVM ile gıda satışı da yaptıklarını söyledi. Çevikoğlu, çevrim içi siparişlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ciddi oranda arttığını, Türkiye'nin her yerinden sipariş alıp evlere teslim ettiklerini dile getirdi. Çevikoğlu, "Satışlarımızda yöresel ürünler başı çekiyor. Tescilli ürün satışı bize gurur veriyor" dedi

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