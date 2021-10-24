PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "turkishsouq.com" platformuyla Türkiye'nin ürünlerini 85 ülkeye sattıklarını ifade etti. Antalya'da 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na katılan Çevikoğlu, e-ticaret platformu PTTAVM ile gıda satışı da yaptıklarını söyledi. Çevikoğlu, çevrim içi siparişlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ciddi oranda arttığını, Türkiye'nin her yerinden sipariş alıp evlere teslim ettiklerini dile getirdi. Çevikoğlu, "Satışlarımızda yöresel ürünler başı çekiyor. Tescilli ürün satışı bize gurur veriyor" dedi
PTTAVM yöresel tatları 85 ülkeye ihraç ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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