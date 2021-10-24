  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi PTTAVM yöresel tatları 85 ülkeye ihraç ediyor

PTTAVM yöresel tatları 85 ülkeye ihraç ediyor

PTTAVM yöresel tatları 85 ülkeye ihraç ediyor

24.10.2021

PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "turkishsouq.com" platformuyla Türkiye'nin ürünlerini 85 ülkeye sattıklarını ifade etti. Antalya'da 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na katılan Çevikoğlu, e-ticaret platformu PTTAVM ile gıda satışı da yaptıklarını söyledi. Çevikoğlu, çevrim içi siparişlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ciddi oranda arttığını, Türkiye'nin her yerinden sipariş alıp evlere teslim ettiklerini dile getirdi. Çevikoğlu, "Satışlarımızda yöresel ürünler başı çekiyor. Tescilli ürün satışı bize gurur veriyor" dedi
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PTTAVM yöresel tatları 85 ülkeye ihraç ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.