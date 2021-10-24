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Haberler Ekonomi Sözlü izin alan işçi tazminatsız çıkarılabilir

Sözlü izin alan işçi tazminatsız çıkarılabilir

Sözlü izin alan işçi tazminatsız çıkarılabilir

24.10.2021

ÇALIŞTIĞI şirketin şantiye şefi inşaat mühendisi H.T'den sözlü izin alarak işyerinden ayrılan işçi 'devamsızlık' iddiasıyla işten atıldı. Kıdem tazminatı için iş mahkemesinin kapısını çalan işçiye Yargıtay, "Sözlü izin aldığın için tazminat alamazsın" yanıtını vererek emsal karara imza attı. İş mahkemenin tazminat verilmeli kararını bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, "Davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacağı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir" ifadeleri yer aldı.
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