BES’te yeni dönem! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) biriken parayı, sistemden çıkmadan kullanma imkanı geliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, katılımcıların birikiminin tamamını alarak sistemden ayrılması ve tüm haklarını kaybetmesi yerine ihtiyaç halinde birikiminin bir kısmına erişebilme imkanı tanınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, bu sayede konut edinme, evlilik, eğitim, iş kurma ve bedelli askerlik gibi önemli dönüm noktalarında katılımcılara destek vermek istediklerini söyledi.

BES alanında önümüzdeki dönemde çeşitli sigorta ürünlerinin BES'e entegre şekilde sunulabilmesinin önünü açacak bütünleşik sistemler üretmeyi hedeflediklerini aktaran Gürsoy, BES ve sigorta ürünlerinin paket halinde sunumu, yaygınlaşması ve vatandaşların cazip şartlar altında bir bütün olarak ihtiyaçlarına yanıt verebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Mevcut uygulamada sisteme girenler 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik zamanında isteyen maaş alırken isteyen de toplu parasını alarak sistemden çıkabiliyor.

AMAÇ TASARRUFU TEŞVİK

Posta'nın haberine göre; BES'te katılımcıların ödedikleri aylık miktarlara devlet de yüzde 25 katkı yapıyor. Yani ayda 100 lira ödeyen bir katılımcının hesabında 125 lira oluyor. Bu hesapta toplanan paralar daha sonra çeşitli fonlarda da değerlendirilerek nemalandırılıyor. Sistemde biriken para çekildiğinde ise birtakım haklar kayboluyor. Kısmi çekme hakkı tanınmasıyla birlikte devlet katkısı ve emeklilik hakkı korunacak. Yeni uygulama tasarrufa erken yaşta başlanmasını da teşvik edecek.

SİGORTAYA DÖRT YENİ 'KATILIM'

Türker Gürsoy, katılım sigortası sunan şirketlerin yanı sıra yerli ve yabancı gruplardan yeni katılım şirketi kuruluş başvuruları almaya başladıklarını belirterek, "2022'de yeni katılım şirketlerimizi peyderpey duymaya başlayacaksınız. Mevcut durumda pencere usulüyle faaliyet gösteren 4 şirketin ruhsat çalışmaları sürüyor" dedi.

POLİÇELERE PCR TESTİ DE GİRECEK

Türker Gürsoy, son dönemde tamamlayıcı sağlıkta olumlu bir trend gözlemlediklerini, yeni poliçe girişlerinin de ağırlıklı olarak bu alanda olduğunu söyledi. Türkiye'de ve dünyada sağlık sigortasına ilginin ve ihtiyaç farkındalığının artmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Gürsoy, "Yeni dönemle birlikte salgın dahil ve hariç olmak üzere seçenekli ürünler gelebilir. Belirli durumlarda PCR test zorunluluğunun da olabileceği düşünüldüğünde, poliçelere eklenecek belirli sayıda PCR testi hakkı ve antikor testini içeren ürünler sigortalılar için tercih nedeni olabilecek. Ek olarak, salgını teminat altına alan hastalık sigortası türü ürünler de gelişebilir. Aynı şekilde online doktor hizmeti gibi online ve dijital desteklerin artık her poliçeye entegre edildiğine şahit olacağız" dedi.