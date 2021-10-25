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Haberler Ekonomi Denizli Fashion Week tarihi açılışa imza attı

Denizli Fashion Week tarihi açılışa imza attı

Denizli Fashion Week tarihi açılışa imza attı

25.10.2021

nedeniyle geçen yıl yapılamayan Denizli Fashion Week (DFW), yeni konseptiyle 5. kez gerçekleştirildi. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği'nin organize ettiği moda haftasına katılan 12 firmanın defileleri Rönesans Ajans sahibi Akif Örük tarafından Pamukkale ve Laodikya gibi tarihi alanlarda yapıldı. Ev sahipliğini DETGİS Başkanı Mukaddes Başkaya'nın, kreatif direktörlüğünü Özlem Süer'in ve marka danışmanlığını Ümit Temurçin'in yaptığı 5. Denizli Fashion Week, 12 markanın 2022 koleksiyonlarının dijital sunumlarının yer aldığı özel bir lansmanla gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy üstlendi. Laodikya Antik Şehri'nin büyülü atmosferindeki davette, moda filmleriyle birlikte canlı müzik perfomansları sergilendi. DFW'e protokol, iş dünyası ve cemiyet hayatından konuklar katıldı.

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