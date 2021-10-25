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Haberler Ekonomi Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü

Son dakika... Halkbank kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdü. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizini 200 baz puan indirerek, yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesinin ardından Halkbank, kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü.

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü

25.10.2021, 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021, 09:31

Son dakika... Halkbank kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.

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