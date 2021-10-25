Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü

Son dakika... Halkbank kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.
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