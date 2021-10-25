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Haberler Ekonomi İkinci el online oto pazarında satışlar azaldı

İkinci el online oto pazarında satışlar azaldı

İkinci el online oto pazarında satışlar azaldı

25.10.2021

TÜRKİYE ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 19 azalarak 113 bin 964 olurken, araç fiyatları yaklaşık yüzde 1.6 yükseldi. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında Eylül satışları, Ağustos'a kıyasla yüzde 19 azalarak 113 bin 964 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Ağustos'ta 140 bin 608 satış gerçekleşmişti.

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