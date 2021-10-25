Mandalina ihracatında hedef 500 milyon dolar

SATSUMA mandalinanın ihracat yolculuğu 27 Ekim'de başlıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalina ihracatının 500 milyon dolar, satsuma mandalina ihracatının da 200 milyon dolara ulaşmasını öngördüklerini dile getirdi Sonbahar ve kış aylarında doğal C vitamini deposu olan, grip ve soğuk algınlıklarına karşı kalkan görevi gören, pandemi şartlarında vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren, kokusu ve aromasıyla ağızlarda eşsiz bir tat bırakan İzmir'in dünyaca ünlü satsuma mandalinasında hasat ve ihracat zamanı. Mandalina türleri arasında en çok tercih edilen satsuma mandalinanın hasatı 24 Ekim 2021 tarihinde başlarken, ihracat yolculuğu 27 Ekim 2021'de başlayacak.





SALGINDA İLGİ ARTACAK

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalinanın salgın ortamında daha fazla talep görmesini beklediklerini, 2020'de 437 milyon dolar olan mandalina ihracatının 500 milyon dolar, 163 milyon dolar olan satsuma mandalina ihracatının da 200 milyon dolara ulaşmasını öngördüklerini dile getirdi. İklim değişikliğinden kaynaklı olarak bu yıl satsuma mandalina hasatında bir haftalık bir gecikme yaşandığına işaret eden Uçak, "2020 yılında 19 Ekim'de olan satsuma ilk ihraç tarihi bu yıl 27 Ekim olarak belirlendi. İzmir'in mandalina rekoltesi 2020'de 108 bin ton iken, bu yıl 76 bin ton tespit edildi. Ege Bölgesi'ndeki rekolte düşüşüne karşın, Türkiye geneli rekoltenin iyi ve ürün kalitesinin yüksekliği 2021 yılının bereketli bir yıl olacağı umutlarımızı artırıyor. Üreticilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı bir sezon diliyoruz" diye konuştu.



EN ÇOK RUSLAR SEVİYOR

2020 yılında Türkiye'nin satsuma ihracatının 108 milyon dolarlık büyük kısmı Rusya'ya yapılırken, ikinci sırada 32 milyon dolarlık satsuma mandalina ihracatıyla Ukrayna yer aldı. Üçüncü basamağın sahibi ise 3,7 milyon dolarla Sırbistan oldu. Türkiye, 2020'de 49 ülkeye satsuma mandalina ihracatı gerçekleştirdi.