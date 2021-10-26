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Haberler Ekonomi Büyükelçilikler geri adım attı, dolar aşağı çekildi

Büyükelçilikler geri adım attı, dolar aşağı çekildi

Büyükelçilikler geri adım attı, dolar aşağı çekildi

26.10.2021

ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıklaması döviz kurlarını düşürdü.

ABD Büyükelçiliği'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarını olumlu karşıladığı bildirilirken, dolar kabine öncesi zirveden uzaklaştı. Dün sabah saatlerinde 9,84'ü gören dolar kuru gelişmeler sonrasında 9,55'e çekildi. Dolar gün sonunda gelen satışlarla değer kaybetti. Euro da 11.08'e düştü. Borsada BİST 100 endeksi 0,88 puan yükseldi.

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