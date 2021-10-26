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Haberler Ekonomi DASK, İzmir'de 401 milyon tazminat ödedi

DASK, İzmir'de 401 milyon tazminat ödedi

26.10.2021

DOĞAL Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 30 bin hasar dosyasına 401 milyon lira ödeme yaptı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu Koordinatörü Erdal Turgut, "İzmir ve çevre illerden aldığımız toplam 30 bin hasar dosyasına 401 milyon lira hasar ödemesi yaptık. Bu tutar, kurum tarihinde tek bir depremde yapılan en yüksek hasar ödemesi olarak kayıtlara geçmiştir" dedi
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