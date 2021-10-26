Esnaf, çiftçi, işveren ve yatırımcıya destek

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı gelecek yıl esnaf, çiftçi, sanayici, yatırımcı, girişimcilere yeni finansman araçları ve yöntemlerle sağladığı desteklere yenilerini ekleyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine göre yatırım amaçlı 38.7 milyar sermaye transferi gerçekleşecek, sanayinin geliştirilmesi, üretim, yatırıma destek için 13.5 milyar aktarılacak, tarımsal kredilere 5.5 milyar lira destek sağlanacak. Esnaf kredisinin sübvansiyonu için 6.3 milyar yatırılacak, 1.3 milyarlık kömür yardımı yapılacak, kırsal kalkınmaya 1.8 milyar lira aktarılacak. İstihdam destekleri 2.4 milyara ulaşacak, yoksullukla mücadele için 13.8 milyar lira harcanacak.

2022'DE ARTACAK

Yatırım harcamalarının karşılanması amacıyla yapılan sermaye ödemeleri, muhtaç ailelere kömür yardımı yapılması, tarımsal üretimin desteklenmesi, tarımsal üreticiler ile esnafın kullandığı düşük faizli kredilerden kaynaklanan gelir kayıplarına ilişkin ödemeler artarak devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine göre esnafın kullandığı kredilerin sübvansiyonu kapsamında yapılan ödemelerin bu yılın sonu itibariyle 6.3 milyar liraya, gelecek yıl da 6.9 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Bu tutar 2023'de 9.1 milyar lira, 2024'te de 11.2 milyar liraya çıkacak. Yıl sonunda 25 milyar lirayı geçmesi beklenen sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansman araçlarının karşılanması ve yatırım amacıyla yapılan sermaye transferleri gelecek yıl 38.7 milyar liraya çıkacak. Tarımsal kredilerin sübvansiyonu için yapılan ödemelerin yıl sonu itibariyle 5.5 milyar lira, gelecek yıl 9.7 milyar lira, 2023'te 13.6 milyar lira, 2024'te de 15.8 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

■ HAZAL ATEŞ