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Haberler Ekonomi Herkes gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilir

Herkes gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilir

Herkes gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilir

26.10.2021

SONBAHARIN gözde ürünü ıspanakta zehir söylentileri vatandaşı tedirgin ederken, fiyatı Salihli'de tarlada 1-1.5 liraya kadar düştü. Üretici Aydın Turan "Biz zehir yetiştirmiyoruz" deyip, kameralar önünde çiğ ıspanak yerken, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Salihli ovasında 15 bin dekar alanda pırıl pırıl tertemiz ıspanak yetiştiriyoruz. Salihli ovasında zehir yetişmez. Birileri zehirli deyince çiftçinin ürünü elinde kalıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ıspanak yiyebilirler" dedi.

■ EMRE SAÇLI

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