Kamu bankaları kredi faiz oranlarını indirdi

Tüketiciden sanayiciye, KOBİ'den esnafa tüm kesimlerin finansman ihtiyacını karşılayarak Türkiye ekonomisinin toparlanmasında başrolü oynayan kamu bankaları, bir kez daha elini taşın altına koyarak konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği 2 puanlık faiz indirimini özel bankalar kredilere değil de mevduata yansıtırken, kamu mevduat bankaları kredi faizlerinde ürün ve vade yapısına göre 2 puana kadar değişen oranlarda indirim yaptı.

KOBİ'LER NEFES ALACAK

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi. Yapılan faiz indirimi ile birlikte son dönemde yıllık yüzde 18.50-19.25 aralığında olan rotatif kredilerin faizi yüzde 16.5'e kadar gerileyecek. Böylece 300 bin liralık bir rotatif kredinin maliyeti 6 bin liradan fazla inecek. Merkez Bankası, son Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, parasal duruşun sıkılığının ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığına dikkat çekmişti.

KONUTTA DA İNDİRİM

Kamu mevduat bankaları konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere indirime gitti. Buna göre 1 milyon TL'nin atındaki konut kredilerinde yüzde 1.38 olan aylık faiz 1.29'a, 1 milyon liranın üstündeki konut kredilerinde ise faiz yüzde 1.41'den 1.34'e çekildi. Faiz indirimi ile ilgili açıklama yapan kamu mevduat bankaları, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu. Merkez Bankası, eylül ve ekimde toplam 3 puanlık faiz indirimi yaparken, özel bankalar bunu kredilere yansıtmadı.

BENZER KAMPANYA

Mevduat faizlerini bu dönemde 2 puandan fazla indiren özel bankaların, kamu bankalarının son hamlesine seyirci kalmasının mümkün olmadığı ve yakın zamanda kredilerde benzer bir kampanyanın başlamasının beklendiği belirtiliyor.

İŞTE YENİ KREDİ HESABI

BU yeni oranlara göre 500 bin liralık bir ev almak isteyen vatandaş 132 bin lira daha az ödeyecek. 750 bin liralık ev almak isteyen vatandaş ise 200 bin liraya kadar kar edebilecek. Daha önce 1.58 oranla kredi çeken ve 500 bin liralık ev alan vatandaş bunu 120 ayda ödemek istediğinde taksitler 9.320 bin lirayı buluyordu. Eğer faiz oranı 1.50 olarak belirlenirse bu kez taksitler 9.009 liraya düşüyor. 1.58 ile alınan 500 bin liralık kredi toplamda 1 milyon 118 bin 466 liraya tamamlanırken 1.50 ile alınan kredinin toplam ödemesi 1 milyon 81 bin 111 lirayı buluyor. 1.43 oranı ile alınan 500 bin liralık kredide taksit miktarı 8.740 TL olurken toplam ödeme ise 1 milyon 48 bin 800 liraya çıkıyor. Yeni faiz oranı 1.29 ile 500 bin lira ve 120 ay vadeli kredi alındığında vatandaşın ödeyeceği taksit 8 bin 214 liraya toplam borcu ise 985 bin 746 liraya düşecek. Böylece 1.58 oranındaki krediye göre 132 bin 720 lira cepte kalacak. 1.50 ile alınan krediye göre ise 95 bin 368 lira 1.43 oranı ile alınan krediye göre de 63 bin lira daha az ödenecek.

750 bin lira krediyi 120 ayda ödemek isteyen vatandaş 1.58 faiz oranıyla 13 bin 980 lira taksit öderken 1.50 faiz oranıyla taksit miktarı 13 bin 513 lirayı buluyor. Bu vatandaşın ödeyeceği toplam para ise 1.58 faiz oranında 1 milyon 677 bin 698, 1.50 faiz oranında ise 1 milyon 621 bin 680 liraya çıkıyor. 1.43 oranındaki faizle ise taksitleri 13.110 lira toplam borcu ise 1 milyon 573 bin 200 lirayı buluyor. Vatandaş yeni faiz oranı 1.29 ile 750 bin lira ve 120 ay vadeli kredi çektiğinde taksitleri 12 bin 321 liraya toplam borcu ise 1 milyon 478 bin 582 liraya düşecek. Böylece vatandaşın cebinde yaklaşık 1.58 orana göre 119.115 lira, 150 orana göre 143.098 lira ve 1.43'lük orana göre de 94.618 lira kalmış olacak. Yani vatandaş bu miktarlarda daha az borç ödeyecek.