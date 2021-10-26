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Haberler Ekonomi Marmara Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel alıyor

Marmara Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel alıyor

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, 75 sözleşmeli personel alımı yapmak üzere ilan açtı.

Marmara Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel alıyor

26.10.2021, 09:43

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversiteye 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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