Orman ürünleri ihracatı kotası paylaşılmalı

İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği (İZMİR HALIMDER) Başkanı Naci Ölçen, orman ürünleri ihracatına konulan yüzde 20'lik kısıtlama kotasının tamamının üreticiler tarafından kullanılmamasını buradan satıcıya da pay verilmesini istedi. Ekonominin çarklarının dönmesinde önemli rol oynayan KOBİ'lerin de bu paydan faydalanmasını gerektiğini belirten Ölçen, "Pandemi sürecinde orman ürünleri ihracatında yaşanan hareketlenmenin sonucu olarak iç ve dış piyasaya mal vermeme gibi bazı yasaklamalar getirildi. Ancak yurt dışına laminat parke satmayı planlayan hatta siparişler almasına rağmen, üreticinin kendisine tanınan yüzde 20'lik kotadan satıcıya pay vermek istememelerinden dolayı da meslektaşlarımızın ihraç kayıtlı mal talepleri karşılanmıyor. Üreticinin ihracat yapması gurur verici. Fakat üreticilerin tüm kotayı kendileri için kullanmasını ve bayilerinin müşterilerini kendilerine yönlendirmesi yönündeki telkinlerini doğru bulmuyoruz. KOBİ'lerin ihracat gayretleri görülmeli ve teşvik edilmeli" dedi.

ÜRETİCİ ZAM YAPTI

İZMİR HALIMDER Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İZTO Halı, Zemin ve Duvar Kaplamaları Meslek Grubu Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Abdullah Naci Ölçen, Yeni Asır'a değerlendirmelerde bulundu. İngilizce kısaltılmışı OSB olan yönlendirilmiş yonga levha tarzı ürünlerden sunta, laminat parke gibi malzemelerin özellikle pandemi sürecinde kura bağlı olarak zamlandığını belirten Ölçen, bu nedenle bazı laminat parke üreticilerinin iç piyasada 2021 Şubat ayından bu yana ardı ardına kimisi 5, kimisi 6, kimisi 8 kez olmak üzere, toplamda en düşüğü % 58, en yükseği % 83.50 oranında zamlar yaptıklarına dikkat çekti.

GAYRET İÇİNDELER

Ülke genelinde orman ürünleri ihracatının; üreticinin yıllık üretiminin % 20'si ile sınırlandırıldığını ifade eden Ölçen, "Meslektaşlarımızın, ihracat safhasında üreticiye takılması üzücü. KOBİ'lerin ihracat gayretleri kursaklarında bırakılmamalı, tam tersine rekabet gücünü artıracak teşvik edici tedbirler alınmalı" diye konuştu.

ÖZGENER YANIMIZDA OLDU

KOBİ'LERİN pandemi döneminde hükümetin destekleriyle ayakta kalmaya devam ettiklerini belirten Ölçen, bu kapsamda kendilerine verdiği desteklerden dolayı İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'e teşekkür etti. Ölçen, "İzmir iş dünyası, Mahmut Özgener gibi yöneticilere ihtiyaç duymaktadır. Zemin kaplama sektöründe ihracat, istihdam ve hizmetleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayan laminat ve lamine parke bayi ve satıcılarının ihracattaki bu sıkıntılarının giderilip çözüme ulaştırılması için İzmir Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener'den hükümet nezdinde girişimlerde bulunması istikametinde her zamanki özverili desteklerini bekliyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN