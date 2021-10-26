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Haberler Ekonomi Rüzgarda kapasite 8 ayda yüzde 180 arttı

Rüzgarda kapasite 8 ayda yüzde 180 arttı

Rüzgarda kapasite 8 ayda yüzde 180 arttı

26.10.2021

Türkiye'de yılın Ocak- Ağustos döneminde devreye alınan rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 180 artışla 1181 megavat oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde 2 bin 360 megavat kapasitede lisanslı elektrik üretim tesisi devreye alındı. Bu kapasitenin yüzde 50'sini 1181 megavatla rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu. Söz konusu dönemde 343 megavat lisanslı güneş enerjisi kapasitesi devreye girdi ve yeni yatırımların yüzde 14,5'ini oluşturdu. Bu kaynakları 335,8 megavatla (yüzde 14,2) biyokütle, atık ısı ve jeotermal yatırımları izlerken, devreye giren termik santral kapasitesi ise 45,4 megavat (yüzde 1,9) oldu.
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