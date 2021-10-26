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Haberler Ekonomi THY, New York borsasında kapanış zilini çaldı

THY, New York borsasında kapanış zilini çaldı

New York'un simgelerinden Empire State binasında geleneksel tırmanma koşusu düzenlenecek. Etkinliğin ana sponsoru Türk Hava Yolları, etkinlik öncesi Wall Street'teki New York borsasında düzenlenen törende kapanış zilini çaldı.

THY, New York borsasında kapanış zilini çaldı
AA

26.10.2021, 10:04

Bu sene 43'üncüsü yapılacak 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusunun ana sponsorluğunu (presenting sponsor) THY üstlendi.

THY, Empire State Binası'na çıkma koşusu nedeniyle dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip borsası olan ve piyasa değeri en büyük şirketlere ev sahipliği yapan New York borsasında düzenlenen etkinlikte borsa işlemleri kapanış zilini çaldı.

ABD iş dünyasının kalbi Wall Street'teki New York borsası binasında düzenlenen törene, THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman, THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, Empire State Realty Trust Başkanı Jean-Yves Ghazi ve New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) Başkan Yardımcısı Chris Taylor katıldı.

Empire State Binası'na çıkma koşusu 26 Ekim Salı günü gerçekleşecek.

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