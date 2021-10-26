Yeni nesil balık restoranı Pivora kapılarını açtı

İstinye Park İzmir Alaçatı Sokak'ta yer alan yeni nesil balık restoranı Pivora, yenilikçi görsel tasarımı, modern mimari çizgisi ve menüsüyle beğeni topladı. Erhan Barili tarafından hazırlanmış olan Ege ve dünya mutfaklarından lezzet notalarıyla bezeli menüsü rehberliğinde, hünerli şeflerin ellerinden çıkan Pivora lezzetleri konuklara gastronomi zenginliği şöleni sunuyor. Bu iddialı konseptin arkasında Türkiye'nin öncü kültür balığı üreticilerinden Özsu Balık'ın kurucusu Şemsettin Kavalar olan Pivora Restoran; taze ve lezzetli deniz ürünleriyle balıkseverler için pek çok özgün seçenek yaratıyor.

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