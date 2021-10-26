Zincir marketler yarın sözlü savunma verecek

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlere yönelik Rekabet Kurulu'nun geçen yıl başlattığı soruşturmada sona gelindi. Röportörlerin belgeler ve iktisadi analizlerle ortaya koydukları rekabet ihlaline karşı yaptırım istediği perakende zincir marketlerin sözlü savunmaları yarın alınacak. Haksız fiyat artışının tespiti durumunda 100 bin liranın üzerinde, stokçuluk faaliyeti belirlenmesi durumunda da 545 bin liraya varan idari para cezası kesilebiliyor. Başkan Erdoğan, beş zincir marketin topladığı ürünle piyasaların alt üst olduğuna dikkat çekmişti. Kurul, sözlü savunmaları dinledikten sonra kararını 29 Ekim'e kadar açıklayacak. Sözlü savunma toplantısı saat 10.30'da yapılacak. Toplantıda söz almak isteyen şikâyetçi üçüncü kişiler toplantıyı online takip edebilecek. Raportörler eldeki belgelere, analizlere dayanarak rekabet ihlali olduğu gerekçesiyle idari para cezası talep ediyor.

■ HAZAL ATEŞ