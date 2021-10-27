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Haberler Ekonomi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alıyor

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alıyor

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alıyor

27.10.2021, 08:42

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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